شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصنعيات سبائك الذهب عقب تحرك سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تفاصيل أسعار مصنعيات ودمغة السبائك الذهب الأكثر شيوعاً في مصر وبلغ مصنعية سبيكة وزنها 2.5 جرام 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا، وبلغ مصنعية سبيكة 1 جرام 176 جنيها.

ننشر آخر تطورات في بورصة سبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة مستهل التعاملات، عقب ارتفاع سعر الذهب اليوم عيار 21 وعيار 24 مما ينعكس على أسعار جميع أوزان السبائك الذهب المتداولة في مصر .

وارتفعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم ، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر مستويات عند 3775 جنيها لعيار 21 و 4314 جنيهات لعيار 24 مما يؤثر على أسعار السبائك الذهب

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4500 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي جنيهًا بالمصنعية، وبلغ سعر سبيكة وزن 2.5 جرام 11035 جنيها شامل المصنعية.



تشهد مصنعيات ارخص سبيكتين في سوق الصاغة حالياً ، ثبات ملحوظ حيث تسجل مصنعية سبيكة ذهب وزن جرام واحد 175 جنيها وتبلغ سعر مصنعية سبيكة ذهب 2.5 جرام 250 جنيها بما يعني 100 جنيه في الجرام.



و ارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.