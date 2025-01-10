شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة تنفق 210 مليارات جنيه على دعم التموين والصحة والمعاشات خلال 5 شهور والان مع تفاصيل الخبر

أنفقت الموازنة العامة للدولة، مبلغ 210.8 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2025 بزيادة 54.1 مليار جنيه بنسبة نمو 34.5%.

وقسم الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة 42.2 مليار جنيه، والإسكان محدود الدخل بقيمة 4.4 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه، ودعم الصادرات بقيمة 2.2 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه، ودعم الإنتاج الصناعي بقيمة 1.9 مليار جنيه.

كما بلغ الإنفاق على تأمين الصحة والأدوية ليصل إلى 1.8 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه، والإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ليصل إلى 16.6 مليار جنيه بزيادة 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 24.2%، والإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليصل إلى 71.2 مليار جنيه بزيادة 10.7 مليار جنيه بنسبة نمو 17.7%، والإنفاق على علاج المواطنين ليصل إلى 5.5 مليار جنيه بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 11.2%.

وكان عجز الموازنة العامة للدولة، قد تراجع إلى 560.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025 بنسبة 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 652.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية بنسبة 4.66% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض قدره 92 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي المصروفات العامة للموازنة إلى 1.382 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2024/2025 مقابل 1.258 تريليون خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بزيادة 124.1 مليار جنيه بنسبة نمو 9.9%، وانخفضت المصروفات العامة بنحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات التي يتلقاها المواطنين.