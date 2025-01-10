شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 5 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 8.1% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 8.1%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.7%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%.

فيما تراجع 11 قطاعًا بالبورصة على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3%، وهبطت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.6%، 2.4%، 2.3%، 2.2%، على الترتيب، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.6%، ونزل قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 1.3%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 29444.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8303.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11376.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 36476.99 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10361.25 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 18.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.180 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.417 تريليون جنيه إلى 1.391 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 398.1 مليار جنيه إلى 398.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.