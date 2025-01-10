شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية: جذب شركات عالمية لتصنيع محابس البوتجاز محليًا والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، ثاني مصنع لإنتاج محابس البوتجاز في مصر، بهدف التعرف على خطوط إنتاج المصنع وجودة المنتج وتعريف مصنعي البوتجاز في مصر به لتوفير احتياجات المصانع من المحابس المصنعة محليًا.

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المصنع يضم خطوط إنتاج على أعلى مستوى ومراحل الإنتاج محكمة بدقة وناشد بضرورة التوسع في إنتاج المصانع الخاصة بمحابس الأمان لتغطية احتياجات السوق المحلي وفتح فرص للتصدير وتوفير عملة صعبة.

من جانبه قال استيبان سيفونتس سان خوسيه، الرئيس التنفيذي لمصنع إنتاج المحابس، إن مصر بلد الفرص الواعدة وبيئة الاستثمار بها أصبحت قوية ومشجعة للمستثمرين الأجانب، مما حفز الشركة لإنشاء هذا المصنع بمصر لما تمثله مصر من أهمية وموقع متميز تنتقل منه بمنتجاتها إلى قلب السوق الأفريقية.

أضاف أن المصنع يستهدف إنتاج 2.5 مليون محبس بوتجاز سنويًا ويعمل حاليا خط إنتاج من ضمن 4 خطوط إنتاج تعمل على تجهيزها في أسرع وقت ولديها خطة للتصدير للأسواق الخارجية بنهاية 2025.

فيما قال المهندس حسن مبروك، إن مصر تحتاج حاليا إلى 4 مصانع لإنتاج محابس البوتجاز، ويوجد حاليا مصنعان ونحتاج إلى 2 آخرين لتلبية احتياج السوق المصري من المحابس سنويًا، والذي يصل إلى 20 مليون محبس حتى يتم تلبية احتياجات السوق المصري.

وأشار إلى أهمية توطين الصناعة المصرية واستقطاب الشركات العالمية لفتح استثمارات لها بمصر، وإنشاء هذا المصنع نتيجة لما حققته الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل وإعداد بنية تحتية قوية.

ونوه حسن مبروك، إلى أن صناعة البوتجاز في مصر من الصناعات القوية والمتميزة فهي تغطي السوق المصري و يمثل نسبة التصدير من جملة الإنتاج حوالي 30%.