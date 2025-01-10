الاقتصاد

أسعار نيسان جوك 2025 بالسوق المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الجمعة، 10 يناير 2025 03:00 م

تقدم شركة "نيسان ايجيبت" طراز "جوك 2025" المستورد بالكامل للسوق المصرية بثلاث فئات، وهى كالآتي:

الفئة الأولي مليون و35 ألف جنيه.

الفئة الثانية مليون و135 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مليون و185 ألف جنيه.

وينتمي طراز نيسان "جوك" لفئة السيارات ، وتأتي بمحرك مكون من 3 أسطوانات ، سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات .

وتقدم سيارات "نيسان جوك" موديل 2022 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء .

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها مصابيح ضبابية أمامية LED، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكيف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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