شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار نيسان جوك 2025 بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم شركة "نيسان ايجيبت" طراز "جوك 2025" المستورد بالكامل للسوق المصرية بثلاث فئات، وهى كالآتي:

الفئة الأولي مليون و35 ألف جنيه.

الفئة الثانية مليون و135 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مليون و185 ألف جنيه.

وينتمي طراز نيسان "جوك" لفئة السيارات الرياضية، وتأتي بمحرك مكون من 3 أسطوانات ، سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات .

وتقدم سيارات "نيسان جوك" موديل 2022 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء .

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها مصابيح ضبابية أمامية LED، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكيف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز.