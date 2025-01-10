شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات جديدة لرئيس الرقابة المالية في الأسبوع الأول من عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 قرارات جديدة خلال الأسبوع الأول من عام 2025، شملت الموافقة على تأسيس شركة جديدة، ومنح رخص لشركات قائمة.

البداية مع موافقة رئيس هيئة الرقابة المالية، على تأسيس شركة ترند القابضة للاستثمارات المالية، وغرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

كما وافق محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لشركة الإسكندرية لتداول الأوراق المالية، للعمل بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.

في سياق متصل أصدر محمد فريد، قرارًا بالموافقة على قيد شركة ديار الصفوة لتقييم الأصول، بجدول خبراء التقييم العقاري (شخص اعتباري) بالهيئة، ويسرى هذا القرار لمدة 3 سنوات.

في نفس الصدد قرر الدكتور محمد فريد، تجديد قيد شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة برقم 5، ويسرى هذا القرار لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 31 أكتوبر عام 2024.