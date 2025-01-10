شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 10- 1- 2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة 10-1-2025 حيث سجل عيار 21 مبلغ 28.350 دينار، وتشهد البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية ، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن

عيار 24 سجل 32.400 دينار

عيار 22 سجل 29.700 دينار

عيار 21 سجل 28.350 دينار

عيار 18 سجل 24.300 دينار

عيار 14 سجل 18.900 دينار

عيار 12 سجل 16.200 دينار

الاونصة سجلت 1007.400 دينار

الجنيه الذهب سجل 226.725 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2679.24 دولار