شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 10- 1- 2025 فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة 10-1-2025 حيث سجل عيار 21 مبلغ 28.350 دينار، وتشهد البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية ، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن
عيار 24 سجل 32.400 دينار
عيار 22 سجل 29.700 دينار
عيار 21 سجل 28.350 دينار
عيار 18 سجل 24.300 دينار
عيار 14 سجل 18.900 دينار
عيار 12 سجل 16.200 دينار
الاونصة سجلت 1007.400 دينار
الجنيه الذهب سجل 226.725 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2679.24 دولار
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز