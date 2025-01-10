شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم خدمات مبادرة "ابدأ" للمصنعين والمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

تسعي المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، لتقديم العديد من الخدمات والتسهيلات و لأصحاب المصانع والمشروعات الكبرى والمتوسطة ومتناهية الصغر والمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع المتعثرة أيضا، حيث تتيح إمكانية التقديم للحصول على دعم من المبادرة، في خطوات سهلة وميسرة.

وإليكم أهم وأبرز الخدمات التي تقدمها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بحسب الموقع الرسمي لها:

تعمل المبادرة الوطنية "إبدأ" علي تسهيل الإجراءات الروتينية لتنتهي في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلي تسهيل الحصول على أراض صناعية وإتاحة الفرصة لتسويق المنتجات ودعم تصديرها.

كما تعمل أيضا علي توفير التدريبات للعمالة الفنية، وأخيرا وليس اخرا تسهم المبادرة في توفير خدمة البحث والتطوير لأي من المشروعات المستهدفة أوالقائمة.

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" قد نجحت بشكل ملحوظ في تجميع المصنعين وجذب الاستثمارات المتنوعة منذ عامين من خلال دعم وتعميق الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي، في تقديم الحلول العديد من مشكلات الصناعة، ليس هذا فقط بل قامت بعمل شراكات مباشرة من خلال شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة وضخ كيانات جديدة في جميع القطاعات الصناعية، بهدف تقليل الفاتورة الإستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، كواحدة من أهم الخطوات العملية لدعم الصناعة المصرية.