شكرا لقرائتكم خبر عن 77.16 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من زيادة الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.3 % لتصل إلى 77.16 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتًا أو 0.4 % لتبلغ 74.18 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وفي غضون ثلاثة أسابيع، ارتفع خام برنت 5.9 % في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط 6.9 %،وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا بالرغم من استمرار صعود مؤشر الدولار للأسبوع السادس على التوالي.



