شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى سلطنة عمان اليوم الجمعة 10- 1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 10 يناير 2025 01:30 م
ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 10-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 33.050 ريال ، وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية ، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين
وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى سلطنة عمان كالتالى:
عيار 24 سجل 33.050 ريال
عيار 22 سجل 30.300 ريال
عيار 21 سجل 28.925 ريال
عيار 18 سجل 24.775 ريال
عيار 14 سجل 19.275 ريال
عيار 12 سجل 16.525ريال
الاونصة سجلت 1027.950 ريال
الجنيه الذهب سجل 231.350
الأونصة بالدولار سجلت 2676.09 دولار
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