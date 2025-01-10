شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى سلطنة عمان اليوم الجمعة 10- 1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 10-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 33.050 ريال ، وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية ، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 33.050 ريال

عيار 22 سجل 30.300 ريال

عيار 21 سجل 28.925 ريال

عيار 18 سجل 24.775 ريال

عيار 14 سجل 19.275 ريال

عيار 12 سجل 16.525ريال

الاونصة سجلت 1027.950 ريال

الجنيه الذهب سجل 231.350

الأونصة بالدولار سجلت 2676.09 دولار