شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب ينخفض 96 جنيها عقب هبوط سعر الذهب اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر اخر تطورات في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 10 يناير 2025 عقب هبوط بحوالي 96 جنيها، في ظل تغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين في السوق المصري .

ويتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر ، على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، وننشر تفاصيل سعر الجنيه الذهب وكذلك سعر الذهب اليوم لجميع الأعيرة.

ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 30080 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.ط.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.