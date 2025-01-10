شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة فى الكويت 10- 1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة في الكويت، حيث سجل عيار 18 مبلغ 19.900 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين بالعالم، وتشهد أسعار الذهب فى الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

عيار 24 سجل 26.550 دينار

عيار 22 سجل 24.325 دينار

عيار 21 سجل 23.225 دينار

عيار 18 سجل 19.900 دينار

عيار 14 سجل 15.475 دينار

عيار 12 سجل 13.275 دينار

الأونصة سجلت 825.500 دينار

الجنيه الذهب سجل 185.775 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2675.59 دولار



