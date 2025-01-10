شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة فى الكويت 10- 1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 10 يناير 2025 12:30 م
ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة في الكويت، حيث سجل عيار 18 مبلغ 19.900 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين بالعالم، وتشهد أسعار الذهب فى الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
عيار 24 سجل 26.550 دينار
عيار 22 سجل 24.325 دينار
عيار 21 سجل 23.225 دينار
عيار 18 سجل 19.900 دينار
عيار 14 سجل 15.475 دينار
عيار 12 سجل 13.275 دينار
الأونصة سجلت 825.500 دينار
الجنيه الذهب سجل 185.775 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2675.59 دولار
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