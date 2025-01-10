شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ لعيار 21 فى سعر الذهب اليوم الجمعة ليسجل 3760 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يناير 2025، خلال التعاملات الصباحية اليوم عقب هبوط بحوالى 12 جنيهاً، في الوقت الذى يسجل فيه سعر الذهب في البورصة العالمية مستويات فوق 2670 دولاراً.

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4297 جنيها.

عيار 21 يسجل 3760 جنيها.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

عيار 14 يسجل 2504 جنيهات.

الجنيه الذهب 30080 جنيها

ما هي توقعات بنوك الاستثمار للذهب



ورفع سيتى بنك توقعاته لأسعار الذهب ويرى أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، فى ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكى والأزمات المتواصلة فى الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.

ويرى جى بى مورجان نظرة أكثر تحفظًا متوقعًا أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات فى وقت أبكر من المتوقع، مدعومًا بالسياسات النقدية المتوقعة وانخفاض التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.