شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر الدولار اليوم الجمعة 10-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 10/1/2025، في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

فيما يلى بيانات سعر الدولار اليوم في مصر وفق آخر تحديثات منشورة على موقع البنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.