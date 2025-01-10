شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10 يناير 2025 فى الأسواق.. كيلو الضأن بـ450 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير وحدة البحوث بغرفة تجارة القاهرة، استقرار أسعار اللحوم اليوم الجمعة، حيث يسجل سعر الكيلو مستويات من 300 وحتى 330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات.

وبحسب بيانات الغرفة، فإن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها.

وأشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلي أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلي 320 جنيها في منافذ أمان ويصل إلي 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.