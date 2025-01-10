شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر مصنع غزل فى العالم جاهز للافتتاح.. وسبتمبر المقبل اكتمال المجمع الصناعى بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

‏أصبح مصنع غزل 1، مصنع الغزل الأكبر في العالم جاهزا للافتتاح بشكل رسمي ولاسيما مع الإستدامة في التشغيل التجريبي خلال الفترة الماضية والاطمئنان على حالة الماكينات ومحطات الترطيب، ومحطة الكهرباء الجديدة واستقرار التيار الكهربائي ،وكذلك المنتج من هذا المصنع ولاسيما في ظل توفر الخامات من الأقطان طويلة التيلة لتلبية احتياجات المصنع الأكبر في العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ووفق المصادر يعد تشغيل المصنع إنجازا كبيرا لوزارة قطاع الاعمال العام، حيث يوفر المصنع نحو مليار دولار واردات من الغزل سنويا، بجانب تلبية متطلبات المصانع المحلية، تم الانتهاء من تركيب الماكينات بنسبة 100% ويجرى حاليا تشغيلها تجريبيا ضمن خطة تشغيل المصنع بنهاية العام الجارى لا سيما بعد الانتهاء من تركيب جميع الماكينات الحديثة، وبمتابعة يومية من المهندس أحمد بدر، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ‏كان بتذاكر لشركة المحلة ،حيث يقع المصنع على مساحة 62 ألف متر ويضم نحو 183 ألف مردن و376 ماكينة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 30 طن يوميا من الخيوط الرفيعة التي تستخدم في إنتاج الأقمشة عالية الجودة.



‏أضافت المصادر أن المصنع جاهز للافتتاح حاليا بصورة تامة وبنسبة 100% ،موضحة أن بقية أعمال المصانع تجري على قدم وساق سواء مصانع التجهيزات أو النسيج أو الصباغة حيث أن المجمع الصناعي يضم واحدة من أكبر المصابع في الشرق الأوسط وسيتم الانتهاء من كل تلك المصانع الجديدة بين شهرين يوليو وأغسطس المقبل بحيث خلال شهر سبتمبر المقبل يكون المجمع الصناعي كاملا قد تم الانتهاء منه ويتم تشغيله بصورة مستدامة .

يشار أن المجمع الصناعي يضم مصنع غزل 1 ومصنع غزل 4 ومحطة كهرباء عملاقة ومصانع "غزل 6" و"تحضيرات النسيج 2" والنسيج، والصباغة.

ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة نحو 56 مليار جنيه، نحو 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.