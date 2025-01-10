شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليار تسهيلات تمويلية للشركات السياحية.. بمبادرات حكومية لدعم قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الصادر عن وزارة السياحة والآثار مجموعة القرارات والمبادرات الصادرة عن الوزارات والجهات المعنية خلال عام 2024 لدعم القطاع السياحي..

وجاءت أبرز هذه القرارات والمبادرات وفقا لترتيب إصدارها الزمني كالآتي:

• 17 يوليو: انتهاء تنفيذ أنشطة مشروع "دمج صون التنوع البيولوجي في قطاع السياحة في مصر" (MBDT)، والذي تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة (EEAA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF).



• 26 أكتوبر: إطلاق وزيرا السياحة والآثار، والزراعة واستصلاح الأراضي، البرنامج الوطني لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية، بالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان.



• 31 أكتوبر: إطلاق وزيرا السياحة والآثار والمالية مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

