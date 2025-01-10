شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 21 بدون مصنعية.. الجمعة 10-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر ، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3772 جنيها

وعن أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2025 فبيانها كالتالي..

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4311 جنيها.

عيار 21 يسجل 3772 جنيها.

عيار 18 يسجل 3233 جنيها.

الجنيه الذهب 30176 جنيها

وشهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال تعاملات امس بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في نحو أربعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما تحولت الأنظار إلى تقرير الوظائف المنتظر اليوم للحصول على وضوح بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025 من قبل الاحتياطي الفيدرالي.