شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 14.9 مليون وحدة سكنية دخلها الغاز الطبيعى حتى نهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد عام2023-2024 تنفيذ مجموعة من مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الغاز، بهدف تغذية المناطق السكنية ومحطات الكهرباء والمناطق الصناعية والمشروعات التجارية في كافة المحافظات، لتصل بذلك أطوال الشبكة القومية للغاز حوالي 104ألف كيلومتر في مختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا لتقرير لقطاع البترول، فإنه في إطار تنفيذ خطة الدولة والمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من توصيل الغاز الطبيعي خلال العام 2023-2024 نحو 675 ألف وحدة سكنية، ليصل الإجمالي لحوالى 14.9 مليون وحدة سكنية وقد تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 146 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2023، كما تم توصيل الغاز إلى 1406 عميل تجاري، ليبلغ إجمالي المستهلكين التجاريين الذين تم توصيلهم للعمل بالغاز 747 ألف مستهلك.

وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لأعمال توصيل الغاز خلال العام حوالى 4.5مليار جنيه منها نحو 3 مليار جنيه لأعمال توصيل الغاز لقرى الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة ، وتم توصيل الغاز إلى 97 عميل صناعى ، منها 40 قمينة طوب، ليبلغ الإجمالي 3668 مستهلك صناعي منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2024.