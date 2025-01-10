شكرا لقرائتكم خبر عن 2511 جنيها للجرام.. سعر الذهب اليوم 10 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 10 يناير 2025 يسجل استقرار بمستهل تعاملات اليوم فى مصر.

وبدون إضافة مصنعية لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصرى ننشر سعر الذهب وسط تداولات هادئة على مدار اليوم الجمعة 10 يناير 2025.



سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4305 جنيها.

عيار 21 يسجل 3767 جنيها.

عيار 18 يسجل 3229 جنيهاً

عيار 14 يسجل 2511 جنيهاً

الجنيه الذهب 30144 جنيها



توقعات الذهب

ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره الجمعة .

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي، سيكون له تأثير على سعر الذهب.



ومن المقرر أن يصدر اليوم الجمعة بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.



