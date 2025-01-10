شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تراجع معدل التضخم فى ديسمبر الماضى؟.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معدل التضخم تراجع ملحوظ في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية "التضخم" نحو 239.7 نقطة، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 23.4% لإجمالي الجمهورية مقابل 25.0% لشهر نوفمبر 2024، وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.0% لشهر ديسمبر 2024، مقابل -0.1 لشهر نوفمبر 2024.

وارجع جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -14.0%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.7%، بالإضافة إلى تراجع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.6%، واخيرا مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.1%.

وتشير بيانات الجهاز إلى أنه مع هذا التراجع، جاء ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.0%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 3.6%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 3.2%، ومجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 3.2%، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 2.8%، بالإضافة إلى مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.6%، ومجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.6%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.4%، ومجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة 1.3%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.0%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 0.9%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، إلى جانب مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%.

ويعرف التضخم بأنه عملية حسابية ناتجة عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والرقم القياسى لأسعار المستهلكين هو رقم إحصائى يقيس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين.

ويقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلين للتضخم، الأول هو معدل التضخم الشهري، وفيه يتم قياس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات "الرقم القياسي"، بين شهر حالي وشهر آخر سابق له، أما معدل التضخم السنوى فيتم مقارنة متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بشهر حالي، مقابل نفس الشهر من العام السابق له.

ويتبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منهجية محددة فى احتساب معدل التضخم، حيث يقيس الجهاز نسبة التغير فى أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً، ونظرا لأهمية السلع الاستهلاكية فى احتساب معدل التضخم يقيس الجهاز أسبوعيا أسعار نحو 333 سلعة معظمها الخضروات والفواكة والمنتجات الغذائية، ويتولى الجهاز رصد هذه السلع من 15 ألف مصدر بـ8 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، نظرا لطبيعة تقلبات الأسعار فى هذه السلع.