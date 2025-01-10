شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 21.. الجنيه الذهب الآن في الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 10 يناير 2025، في ظل تغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين في السوق المصري.

ويتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر للاستقرار، على خلفية ثبات سعر الذهب في السوق المصري، وننشر تفاصيل سعر الجنيه الذهب وكذلك سعر الذهب اليوم لجميع الأعيرة.

ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 30144 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.



ويصدر اليوم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره الجمعة، المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.