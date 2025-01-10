شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 10-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 10-1-2025، في البنك الأهلى المصري 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع، وهى نفس اسعار أمس الخميس حيث تتوقف البنوك يومي الجمعة والسبت في إجازة أسبوعية.

هبوط سعر الدولار في مصر جاء على خلفية دخول استثمارات جديدة في القطاع المصرفي عبر أدوات الدين المختلفة، وفي ما يلي سعر الدولار في السوق المصري وفق أحدث تحديثات في أسعار العملات.

فيما يلى بيانات سعر الدولار اليوم في مصر وفق آخر تحديثات منشورة على موقع البنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.