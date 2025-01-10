شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 18 الجمعة 10-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب عيار 18 في مصر اليوم بعد موجة من التذبذبات الأخيرة، وسط ترقب المتعاملين لمستجدات السوق وتأثيرات أسعار الدولار والعوامل الاقتصادية العالمية. حيث سجل عيار 18 مبلغ 3233 جنيها

وعن أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2025 فبيانها كالتالى..

عيار 24 يسجل 4311 جنيها.

عيار 21 يسجل 3772 جنيها.

عيار 18 يسجل 3233 جنيها.

الجنيه الذهب 30176 جنيها

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.