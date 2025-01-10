شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سلع فى قائمة أهم السلع المصدرة إلى اليونان خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة الصادرات والواردات المصرية مع اليونان خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام الماضى 2024.

وسجلت قيمـة الصادرات المصرية لليونان مليار دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 530 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عـام 2024، مقابل 523 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتشير بيانات الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اليونان خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 وهي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 610 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 92 مليون دولار.

3. خضروات وفواكه بقيمة 84 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 46 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 33 مليون دولار.

وفي المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اليونان خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 كما يلى:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 274 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 120 مليون دولار.

3. فواكه واثمار بقيمة 44 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 15 مليون دولار.

5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 15 مليون دولار.