شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من جنى 700 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والان مع تفاصيل الخبر

‏تم الانتهاء من عملية جني حوالي 700 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات ،والتي تم زراعتها بالتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام وزارة الصناعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ،تحت إشراف ومتابعة الدكتور سعيد عبد التواب ،الخبير العالمي في زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية ،وذلك باستخدام آلات الجني الآلية في الموقع.

‏من المنتظر أن تستمر عملية حتى الأقطان قصيرة التيلة لمدة 45 يوما للانتهاء تماما من عملية الجني "وش واحد " وتتراوح الإنتاجية من 8 قنطار إلى 8.5 قنطار في المساحة المزروعة والمقدرة بحوالي 2000 فدان.

‏أرجعت مصادر تلك الإنتاجية إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الزراعات ،سواء العواصف أو السيول أو درجة الحرارة العالية ،بالإضافة إلى تأخر عملية الزراعة نظرا لتأخر وصول البذور حيث كان من المنتظر في حالة تجاوز تلك العقبات والزراعة مبكرا أن ترتفع الإنتاجية ،وتصل نحو 12 قنطار في الفدان الواحد ،لافتة أن الإنتاجية الحالية هي إنتاجية مناسبة ،على الرغم من تلك الظروف الصعبة التي مرت بها عملية الزراعات.