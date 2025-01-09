شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة فى أسبوع.. تراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 2.05% والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 29444.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8303.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11376.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 36476.99 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10361.25 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 18.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.180 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.417 تريليون جنيه إلى 1.391 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 398.1 مليار جنيه إلى 398.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.815 تريليون جنيه إلى 1.790 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 1.4%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3 مليارات جنيه إلى 2.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 380.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.330 مليار ورقة منفذة على 369 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 399.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.351 مليار ورقة منفذة على 324 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 3.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.62%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 313.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 91.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.4 مليار جنيه، بحجم تداول 2.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 146.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 9.1 مليار جنيه بحجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 238 ألف عملية.