شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 4 قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 4.2% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 4.2%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.6%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%.

فيما تراجع 11 قطاعًا بالبورصة على رأسها التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 1.9%، وهبطت قطاعات خدمات النقل والشحن، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك بنسبة 1.4%، 1.3%، 1.2%، 1.1%، على الترتيب، وانخفض قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، ونزل قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.180 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 852 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.72%، والعرب على 4.8%، واستحوذت المؤسسات على 23.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 409.4 ألف جنيه، 103.9 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 55.6 مليون جنيه، 534.7 ألف جنيه، 90.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 29444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 36476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 12952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 8303 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11376 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 10361 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة.