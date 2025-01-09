شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار سيارات كيا باستثناء سبورتاج 2025 بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار سيارات " كيا " الكورية في مصر بمختلف طرازتها بإستثناء طرازات كيا "سبورتاج" والتي زادت زيادة طفيفة من 50 إلي 65 ألف طبقا للعرض والطلب.

وسجلت الفئة الأول من كيا سبورتاج 2025 بعد الزيادة سعر مليون و949 الف جنيه مصري، والفئة الثانية 2 مليون و69,900 ألف جنيه، اما الفئة الثالثة فقد سجلت سعر 2 مليون و199,900ألف جنيه، والفئة الرابعة 2 مليون و324,900 جنيه، والفئة الخامسة سعر 2 مليون و 499,900 ألف جنيه.

بينما استقرت أسعار كيا اكسييد 2025 الكورية في مصر، لتسجل الفئة الأول سعر مليون و499,900 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و549,900 ألف جنيه مصري، والفئة الثالثة سعر مليون و649,900 ألف جنيه مصري، واستقرت أسعار كيا سورينتو 2025 لتسجل سعر 3 ملايين و399,900 ألف جنيه .