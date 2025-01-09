شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: حفر ثلاث آبار تنموية بمنطقة شرق أبو سنان خلال 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

عقدت بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول الجمعية العمومية العادية لشركة العلمين للبترول برئاسة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وقام المهندس محمود طلبة رئيس شركة العلمين بإستعراض الموازنة المعدلة للعام المالى ۲۰۲۵/۲۰۲٤ والتي اشتملت على حفر ثلاث آبار تنموية بمنطقة شرق أبو سنان وكذلك الموازنة المقترحة للعام المالي ۲۰۲٦/۲۰۲٥ والتي تبلغ ٢٥ مليون دولار وتشمل حفر بئر

إستكشافية عميقة بحقل حورس وبئر تقييمية وأخرى استكشافية بحقل شرق أبو سنان وذلك استكمالا لخطة حفر الآبار الناجحة بالحقل.



كما عرض رئيس شركة العلمين عدد من المشروعات الجارى تنفيذها لتقليل مصروفات التشغيل ومنها إنشاء محطتي إنتاج للزيت بحقل شرق أبو سنان لإستبدال التسهيلات المؤجرة كما أستعرض جهود الشركة الرامية لخفض استهلاك السولار تنفيذاً لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية حيث عرض موقف الشركة من الاستمرار في استغلال غاز الشعلة بحقل حورس لتشغيل مولد كهربى يعمل بالغاز لتوفير نحو 650 لتر سولار يومياً وخفض الإنبعاثات الكربونية بنحو 635 طن سنوياً بالإضافة إلى الدراسة الفنية الجارية لعمل تجربة حقلية لتشغيل أحد الآبار بإستخدام الطاقة الشمسية بدلا من المولد الكهربي الذي يعمل بالسولار.

وأثنى المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول على آداء السلامة وحماية البيئة للشركة في ظل عدم تسجيل أية حوادث جسيمة أو إصابات عمل منذ نحو عشر سنوات عمل متصلة مؤكدا على ضرورة الإستمرار على نفس النهج ، موجهاً بضرورة إستمرار الشركة في العمل على خفض تكلفة إنتاج البرميل مؤكداً دعم الهيئة الكامل للشركة للتغلب على أي معوقات لتحقيق خطة الحفر والإنتاج وخفض النفقات.



شارك في أعمال الجمعية نواب الرئيس التنفيذي للهيئة والمهندس محمود عبد الحميد رئيس شركة ثروة للبترول والمهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة للبترول والمهندس عمرو توفيق المدير العام لشركة العلمين.



