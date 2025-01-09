شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع لعيار 21 فى سعر الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بحوالي 5 جنيهات، عقب ارتفاع سعر الذهب العالمي إلي أعلى مستويات له خلال شهر تقريباً وسط ترقب لبيانات أمريكية هامة.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها.

الذهب فى البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع الذي سجله يوم أمس، حيث وجد الذهب الدعم من تراجع أعداد وظائف القطاع الخاص الأمريكي، بينما تبقى التداولات داخل نطاق بسبب ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الحكومي والقرارات التي قد تصدر عن الإدارة الأمريكية الجديدة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل اعلى مستوى عند 2666 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2662 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2665 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وكان سعر الذهب قد ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 2670 دولار للأونصة ويعد هذا المستوى الحد العلوي لمنطقة التداولات العرضية التي تسيطر على تحركات السعر منذ حوالي 5 أسابيع.

أشار تقرير ADP لوظائف الخاص الأميركي تراجع أعداد الوظائف الجديدة بأقل من المتوقع في ديسمبر الماضي وهو ما زاد من التوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل حذرًا بشأن تخفيف أسعار الفائدة هذا العام.