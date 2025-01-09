شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 9 -1-2025 في البنوك ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم الخميس 9 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك ختام التعاملات وسط تراجع طفيف تراوح من قرشين إلى 4 قروش مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 163.1 جنيه للشراء ،و 164.3 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 9-1-2025 مقابل الجنيه في ختام التعاملات، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.1 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.7 جنيه للشراء.

164.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

159.2 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.6 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.5 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.