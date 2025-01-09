شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 9-1-2025 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية ، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الحميس الموافق 9 يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.84جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.82جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.91جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.94جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.94جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.92جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع.



