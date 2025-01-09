شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة لعيار 21 فى سعر الذهب اليوم الخميس ويسجل أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 يناير 2025، خلال منتصف التعاملات اليوم عقب ارتفاع بحوالي 12 جنيهاً، عقب ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية فوق 2660 دولاراً.

سعر الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4311 جنيها. عيار 21 يسجل 3772 جنيها. عيار 18 يسجل 3233 جنيها. الجنيه الذهب 30176 جنيها. توقعات الذهب

ورفع سيتى بنك توقعاته لأسعار الذهب ويرى أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، فى ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكى والأزمات المتواصلة فى الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.

ويرى جى بى مورجان نظرة أكثر تحفظًا متوقعًا أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات فى وقت أبكر من المتوقع، مدعومًا بالسياسات النقدية المتوقعة وانخفاض التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.