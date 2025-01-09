شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت موظف أو صاحب مهنة.. تعرف على تفاصيل تأمين المعاش التكميلى بعد سن الـ60 والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الكثيرون بالقلق بعد الوصول لسن المعاش بعد الـ60 وذلك بعد فقد جزء كبير من راتبهم الشهرى، بسبب انخفاض قيمة ما يحصلون عليه من راتب المعاش، الأمر الذى يدعو إلى البحث عن وسيلة أخرى تدر عليهم دخل اضافى لتعويض هذا الفاقد، وتعد وثيقة المعاش التكميلى، من أفضل التغطيات التأمينية التى يمكن الحصول عليها لزيادة مبلغ المعاش عند بلوغ سن التقاعد، وذلك من خلال تحديد معاشك بنفسك، من خلال قسط ثابت تحصل عليه مدى الحياة، الأمر الذى يناسب موظفي الحكومة والقطاع الخاص وأيضا أصحاب المهن الحرة لعدم وجود دخل ثابت لهم بعد الوصول لسن المعاش.

ويمكن لأى شخص بشرط ألا يقل السن عن 20 سنة عند بدء التأمين وألا يزيد السن عن 50 سنة أن يشترى الوثيقة، ويختار العميل بداية صرف المعاش له من سن 55 أو 60 أو 65 ويصرف مدى الحياة وبحد أدنى 15 سنة للورثة ويقدر قسط الوثيقة على حسب سن المؤمن و المعاش الذى يرغب فيه المؤمن والسن الذى يصرف فيه المعاش، حيث يحدد مثلا القسط 32 جنيها شهريا لو رغب فى معاش شهرى 100 جنيه عند الاشتراك فى سن 35 ليحصل على المعاش عند سن الـ60، ويرفع القسط إلى 320 جنيها فى حالة الرغبة فى معاش 1000 جنيه وكل فرد حسب احتياجاته .

وللوثيقة مزايا كبيرة أولها، فى حالة الوفاة قبل استكمال باقى أقساط الوثيقة والوصول إلى سن صرف المعاش، وتقوم شركة التأمين بالصرف للورثة مدة سنة معاش مرة واحدة، ثم تصرف الشركة لهم شهريا المعاش المتفق عليه بحد أدنى 15 سنة، وثانيا، لو سدد المؤمن عليه آخر قسط وبالتالى وصل إلى سن المعاش يصرف له المعاش مدى حياته بزيادة 5%سنويا لمدة 15 سنة ثم يثبت له بعد ذلك مدى الحياة، ولو توفى يصرف للورثة معاش لمدة 15 سنة ناقص الفترة التى صرف فيها للمؤمن عليه خلال فترة حياته منذ بلوغه سن المعاش.

كما يستطيع العميل اختيار طريقة السداد التى تتناسب مع ظروفة سنويا أو نصف سنوى أو ربع سنوى وحتى شهريا، وفى حالة تعثر المؤمن عليه لظروف خارجة عن إرادته يتم تقليل القسط وبالتالى تقليل المعاش، ولكن فى حالة طلب العميل تصفية الوثيقة قبل المدة المحددة يوجد جدول يوضح قيمة التصفية فى كل سنة من الوثيقة .

