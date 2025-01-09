شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وإعمار مصر للتنمية، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.03 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 29712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 36754 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13072 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 8317 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11410 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3108 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 10434 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والعربية لاستصلاح الأراضي، والتعمير والاستشارات الهندسية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وجولدن تكس للأصواف، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) عدد 12150 سهم، واشترت إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 285 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 842.7 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 500 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي عدد 200 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والأهرام للطباعة والتغليف، ومصر بني سويف للأسمنت، وتعليم لخدمات الإدارة عدد 40 ألف سهم، 50 ألف سهم، 1500 سهم، 182.5 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وإيديتا للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 1.5 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، 2.9 مليون سهم، 6200 سهم، على الترتيب، وباعت إدارة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى كليوباترا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد مليون سهم، 24 ألف سهم، 8645 سهمًا، على التوالي.

أعلنت شركتا المصرية للدواجن، وراية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى عدد 395 ألف سهم، واشترت الثانية عدد 563.8 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها طلب من شركة سوشيال إمباكت كابيتال لتعديل عرض شراء شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، ليصبح سعر العرض 15.5 جنيه للسهم بدلًا من 15 جنيهًا للسهم، وإلغاء بند عدم السير في إجراءات الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض خلال السنتين التاليتين لتنفيذ عرض الشراء، وتعديل نسبة الأسهم المستهدفة لتصبح حتى نسبة 38.78% من أسهم رأس مال الشركة بدلًا من 48.78%، بحيث تصبح نسبة مقدم العرض حتى 90% بدلًا من 100% مع إلغاء شرط الحد الأدنى لنسبة الاستجابة البالغ 75%.