شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير مفوض أحمد بديوى رئيسا لقطاع الترويج فى هيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اختيار الوزير مفوض أحمد بديوي رئيساً لقطاع الترويج في هيئة الاستثمار، ليتولي مهام الترويج الداخلي والخارجي، كأحد أهم الملفات لجذب الاستثمارات.

الوزير المفوض أحمد بديوي هو أحد الشخصيات البارزة في جهاز التمثيل التجاري المصري، وعمل أحمد بدوي في مجال التمثيل التجاري داخل وزارة التجارة والصناعة المصرية قبل التعديل الوزاري الأخير لينتقل جهاز التمثيل التجاري ليصبح ضمن الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة.

وكان للوزير مفوض أحمد بديوي دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأخرى وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وعدد كبير من الدول.

كما ساهم في تنفيذ خطة التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتيسير العلاقات التجارية، وتقديم الدعم للشركات المصرية في الخارج.





