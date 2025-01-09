شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى البحرين.. عيار 24 بـ32.225 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في البحرين اليوم الخميس 9-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.225 دينار، وتشهد البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس فى البحرين كالتالى:

عيار 24 سجل 32.225 دينار

عيار 22 سجل 29.525 دينار

عيار 21 سجل 28.200 دينار

عيار 18 سجل 24.150 دينار

عيار 14 سجل 18.800 دينار

عيار 12 سجل 16.100 دينار

الاونصة سجلت 1002.000 دينار

الجنيه الذهب سجل 225.500 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2664.89 دولار



فى نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكى مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم فى تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.



