شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 9 -1-2025 فى البنوك بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم الخميس 9 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك منتصف التعاملات وسط تراجع طفيف تراوح من قرشين إلى 4 قروش مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 163.1 جنيه للشراء، و164.3 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 9-1-2025 مقابل الجنيه في منتصف التعاملات كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.1 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.7 جنيه للشراء.

164.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

159.2 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.6 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.5 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.