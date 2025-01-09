شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الخدمات المالية يطلق برنامج تأهيل وسطاء التأمين لتطوير قدراتهم والان مع تفاصيل الخبر

أطلق معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة العامة للرقابة المالية، النسخة المطورة من برنامج تدريب وتأهيل وسطاء التأمين، استكمالا لجهود الهيئة المستمرة من خلال جهاتها التابعة للارتقاء بكفاءة كافة المهنيين العاملين بالجهات والشركات المالية غير المصرفية، تنفيذا للمحور الثالث من استراتيجة الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم وتنمية الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.

ويأتي البرنامج في نسخته الجديدة، مواكبة لأفضل الممارسات العالمية واستجابة لاحتياجات السوق المحلية في مصر، حيث شهدت عملية اعداد المناهج التي سيتم تدريسها تحليل ودارسة لعدد من التجارب الدولية للوقوف على ما هو يتناسب وطبيعة السوق المصري.

جدير بالذكر أن إطلاق البرنامج جاء بعد فترة وجيزة من إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية في شهر نوفمبر عام 2024 عن نيتها البدء في تقديم البرنامج في حلته الجديدة مع مطلع عام 2025، وذلك خلال فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين نسخة عام 2024.

ويتضمن المحتوى الدراسي الجديد المحاور الاتية:

المبادئ الفنية والقانونية للتأمين، التكامل بين التامين والأنشطة المالية الأخرى، ادارة الخطر والتأمين، عقد التأمين، منتجات تأمينات الحياة، منتجات تامينات الممتلكات، تسوية التعويضات، تسويق الخدمات ومهارات التفاوض، التشريعات، التكنولوجية التأمينية، دورة السلوك المهنى لوسطاء التأمين، Business English.

ومن ضمن المحاور الرئيسية التي شملها المحتوى الدراسي الجديد والتي لم تكن موجودة من قبل وذلك استجابة للتطورات التي يشهدها قطاع التامين ويستلزم تعريف المهنين بها، هي علاقة التأمين بالأنشطة المالية الأخرى، تسوية التعويضات، مهارات التفاوض، التكنولوجية التأمينية، دورة السلوك المهنى لوسطاء التأمين, Business English.

شهد البرنامج الأول إقبالا كثيفا من وسطاء التأمين حيث تقدم نحو 100 وسيط من عدة شركات تامين للمشاركة في البرنامج، والتي سيستمر على مدار أسبوعين مقسمين على دورتين تدريبيتين.

يذكر أن عدد كبير من وسطاء التأمين دعا الى ضرورة الارتقاء بمستوى الوسطاء من خلال عقد الدورات المتخصصة لرفع مستواهم المهنى من خلال المعاهد المتخصصة، وخاصة في اعقاب تخريج دفعة جديدة من الدبلومة المهنية المتقدمة في اعادة التأمين الدفعة الخامسة لعدد 20 خريجا بمعهد التأمين المصرى.