شكرا لقرائتكم خبر عن عصام أحمد النجار رئيسا لهيئة المعارض والمؤتمرات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اختيار عصام أحمد النجار رئيساً لهيئة المعارض والمؤتمرات خلفا للمهندس شريف المواردي.

يشار الي أن هيئة المعارض والمؤتمرات هي هيئة رسمية تابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، منوط بها أعمال تنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض داخل وخارج جمهورية مصر العربية، بما يساعد أعمال الترويج والتسويق للمنتجات المحلية والقومية داخلياً وخارجياً، كما تضطلع بمنح اذونات وتراخيص لإقامة المعارض للشركات المعنية داخلياً وخارجياً طبقاً للمرسوم الجمهوري رقم 323 لسنة 1956.