شكرا لقرائتكم خبر عن 75.88 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أسعار النفط اليوم تراجعها وسط الارتفاع الكبير الذي شهدته مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، لكن المخاوف بشأن تقلص الإمدادات من جانب أعضاء أوبك وروسيا قد حدت من زيادة الانخفاض.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا ما يعادل 0.4% ليصل إلى 75.88 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا أي 0.4% لتبلغ 73.02 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من 1% أمس بضغط من ارتفاع الدولار وزيادة أكثر من المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات البنزين قد زادت 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي لتبلغ 237.7 مليون برميل، في الوقت الذي توقع فيه المحللون أن تكون الزيادة 1.5 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 6.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 128.9 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 600 ألف برميل.



