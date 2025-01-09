شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار بعض فئات السيارة رينو 2025 في السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قامت الشركة العالمية للسيارات EIM بالكشف عن احدث قائم سعرية لطرازها المتنوعة لعام 2025 طبقا للعرض والطلب، حيث استقرت اسعار السيارة رينو "تالينت" بفئتيها لتسجل الفئة الأولي سعر 799,000 جنيه أما الفئة الثانية فقد سجلت 889,000 جنيه.

وسجلت "رينو داستر" الفئة الاولي زيادة قدرت بنحو 90 ألف جنيه لتأتي بسعر مليون و190 ألف بدلا من مليون و100 ألف جنيه.

وتمت إضافة فئة ثالثة للسيارة وهي الفئة الثانية الجديدة "دينامك" وسجلت سعر مليون و240 ألف جنيه، مع استقرار سعر الفئة الثالثة "سيجنتشر" ليسجل مليون و290 ألف جنيه.

كما زاد سعر "رينو اوسترال" لتسجل الفئة الأولي سعر مليون و590 ألف جنيه بدلا من مليون و440 ألف جنيه، وسجلت للفئة الثانية سعر مليون و770 ألف جنيه بدلا من مليون و660 ألف جنيه، والفئة الثالثة سجلت سعر مليون و880 ألف جنيه بدلا من مليون و770 ألف جنيه، والفئة الرابعة سجلت سعر مليون و990 ألف جنيه بدلا من مليون و880 ألف جنيه، أما الفئة الاخيرة "بلاك ايديشن" فقد سجلت سعر 2 مليون و20 ألف جنيه بدلا من مليون و890 الف جنيه.