الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس فى الكويت.. عيار 21 بـ23.200 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 09 يناير 2025 12:30 م

ننشر سعر الذهب اليوم الخميس  في حيث سجل عيار 21 مبلغ 23.200 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.


وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس فى الكويت  كالتالى:

عيار 24 سجل 26.525 دينار 

عيار 22 سجل 24.325 دينار

عيار 21 سجل 23.200 دينار

عيار 18 سجل 19.900دينار

عيار 14 سجل 15.475دينار

عيار   12 سجل 13.250 دينار

الاونصة سجلت 825.025 دينار

الجنيه الذهب سجل  185.675 دينار

الأونصة بالدولار 2663.32دولار

 


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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