شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى الكويت.. عيار 21 بـ23.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 09 يناير 2025 12:30 م
ننشر سعر الذهب اليوم الخميس في حيث سجل عيار 21 مبلغ 23.200 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس فى الكويت كالتالى:
عيار 24 سجل 26.525 دينار
عيار 22 سجل 24.325 دينار
عيار 21 سجل 23.200 دينار
عيار 18 سجل 19.900دينار
عيار 14 سجل 15.475دينار
عيار 12 سجل 13.250 دينار
الاونصة سجلت 825.025 دينار
الجنيه الذهب سجل 185.675 دينار
الأونصة بالدولار 2663.32دولار
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