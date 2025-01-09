شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ28.975 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 9-1-2025 حيث سجل عيار 21 مبلغ 28.975ريال، وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 33.125 ريال

عيار 22 سجل 30.350 ريال

عيار 21 سجل 28.975 ريال

عيار 18 سجل 24.825 ريال

عيار 14 سجل 19.325ريال

عيار 12 سجل 16.550 ريال

الاونصة سجلت 1030.050ريال

الجنيه الذهب سجل 231.825 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2663.32 دولار



فى نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكى مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم فى تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.



