الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ28.975 ريال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ28.975 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 09 يناير 2025 01:30 م

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 9-1-2025 حيث سجل عيار 21 مبلغ  28.975ريال، وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 33.125 ريال

عيار 22  سجل 30.350 ريال

عيار 21 سجل  28.975 ريال

عيار  18 سجل 24.825 ريال

عيار 14 سجل 19.325ريال

عيار 12 سجل  16.550 ريال

الاونصة سجلت  1030.050ريال

الجنيه الذهب سجل  231.825 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2663.32 دولار


فى نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكى مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم فى تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements