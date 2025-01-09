شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 9 -1– 2025 مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في منتصف التعاملات ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9-1-2025، في البنك الأهلي المصري. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم

50.52 جنيه للشراء. 50.62 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم 51.95 جنيه للشراء. 52.24 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 61.83 جنيه للشراء. 62.60 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم 162.99 جنيه للشراء. 164.22 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم 13.42 جنيه للشراء. 13.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.74 جنيه للشراء. 13.78 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم سعر الريال القطري اليوم 12.82 جنيه للشراء. 13.88 جنيه للبيع.

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