ارتفاع أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، ليصل إلى 2657.38 دولار للأوقية (الأونصة).

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة، مسجلا إلى 2672.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.03 دولار للأوقية، والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 952.76 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 925.05 دولار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط