شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: طرح 370 فرصة استثمارية لدعم جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.