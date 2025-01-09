شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: طرح 370 فرصة استثمارية لدعم جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة المنطقة الشرقية 370 فرصة استثمارية متنوعة، تشمل مشاريع دائمة ومؤقتة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.
يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة المتواصلة لتعزيز الاقتصاد المحلي بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، إن المنطقة شهدت نموًا استثماريًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إذ تم إطلاق وتوقيع مجموعة من العقود الاستثمارية خلال عام 2024 بقيمة 9 مليارات ريال.
ويعكس ذلك اهتمام القطاع الخاص بفرص الاستثمار في المنطقة الشرقية.
وبيَّن أن الفرص الاستثمارية المتاحة تنوعت لتشمل تطوير الواجهات البحرية، والمخططات والمراكز الحضارية، وتحسين البنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى مشاريع الأسواق، ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، والأنشطة الرياضية، والمصانع، والمعارض والمستودعات وسكن العمال، واللوحات الإعلانية، والمشاتل والمنتزهات العامة.
وتشمل الفرص أنشطة مؤقتة وموسمية مثل: المهرجانات، والفعاليات، والمطاعم، وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة.
ودعت الأمانة جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار للاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات الجديدة، التي تتضمن مدد تعاقدية تصل إلى 50 عامًا، وفترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقود، وتخفيض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء للتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص عبر البوابة الرقمية "فرص” أو التطبيق الذكي المخصص للاستثمار.
يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة المتواصلة لتعزيز الاقتصاد المحلي بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، إن المنطقة شهدت نموًا استثماريًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إذ تم إطلاق وتوقيع مجموعة من العقود الاستثمارية خلال عام 2024 بقيمة 9 مليارات ريال.
ويعكس ذلك اهتمام القطاع الخاص بفرص الاستثمار في المنطقة الشرقية.
وبيَّن أن الفرص الاستثمارية المتاحة تنوعت لتشمل تطوير الواجهات البحرية، والمخططات والمراكز الحضارية، وتحسين البنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى مشاريع الأسواق، ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، والأنشطة الرياضية، والمصانع، والمعارض والمستودعات وسكن العمال، واللوحات الإعلانية، والمشاتل والمنتزهات العامة.
وتشمل الفرص أنشطة مؤقتة وموسمية مثل: المهرجانات، والفعاليات، والمطاعم، وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة.
ودعت الأمانة جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار للاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات الجديدة، التي تتضمن مدد تعاقدية تصل إلى 50 عامًا، وفترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقود، وتخفيض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء للتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص عبر البوابة الرقمية "فرص” أو التطبيق الذكي المخصص للاستثمار.