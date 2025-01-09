شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" تتفقد أعمال رفع كفاءة عمارات مطار إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت المهندسة منى عبدالسلام إبراهيم، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومجرى العيون وممشى أهل مصر ومطار امبابة، بجول تفقدية، يرافقها مسئولو الجهاز والإدارات التنفيذية لاستعراض ما قامت به الشركات من أعمال رفع كفاءة العمارات السكنية بالمنطقة السكنية بمشروع تطوير منطقة مطار امبابة لتسليمها لمستحقيها من راغبى الانتقال للسكن بالمنطقة.

وأوضحت المهندسة منى عبدالسلام، أن أعمال التطوير تشمل (الواجهات الخارجية - أعمال التطوير الداخلية)، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وتسليم الأعمال فى مواعيدها المقررة، وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة طبقا للمواصفات ومعايير الجودة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ.

وأكدت المهندسة منى عبدالسلام إبراهيم، أن ذلك يأتي في إطار القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة مشروع تطوير أرض مطار إمبابة شمال الجيزة المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالبدء الفورى في أعمال التطوير.