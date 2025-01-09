شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025 فى مصر.. هبوط محدود لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 يناير 2025 بحوالي 5 جنيهات فقط، ليسجل جرام الذهب من عيار 21 في الأسواق 3760 جنيهًا للجرام وقت نشر هذه السطور، وسط توقعات بتغيرات جديدة في سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم الخميس:

عيار 24 يسجل 4297 جنيها.

عيار 21 يسجل 3760 جنيها.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيها.

تراجع التضخم في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (239.7 ) نقطة لشهر ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (23.4%) لإجمالي الجمهورية مقابل (25.0%) لشهر نوفمبر 2024.

وترجع الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-14.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%)، وهذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%) .

مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).